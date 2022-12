Izsó Gábor elnök elmondta, az egyesület a készüléket a védőnői szolgálatnak adományozta, és rajtuk keresztül a Horváth családnak tudtak ilyen módon segíteni.

– A későbbiekben pedig, ha szükség lesz még ilyen készülékre, más gyermeknek is további segítséget tudunk nyújtani. A védőnők szerepe azért is kiemelten fontos az egészségügyben, hogy megtalálják azt a szervezetet, amelyik ilyenkor kézzelfogható hozzájárulást tud adni baj esetén. Köszönjük ezúton is a munkájukat – fogalmazott a készülék átadása kapcsán Izsó Gábor.