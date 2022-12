Az ételkészítésben Horváth Sándor, Horváthné Kocsor Ágnes, Bodnár Árpád, Lugosi Gyula, Méhes Miklós, Szudár Béla és Papp László vett részt. A Bárhesz Egyesület jóvoltából hanukai fánkkal is megédesítették az otthonban élők csütörtöki napját.

Az ételek mellett ajándékokkal is kedveskedtek a kolbászklubosok. Horváth Sándor elnökségi tag kiemelte, a civil szervezet tagjai által felajánlott háztartási eszközöket, több tálca tojást, tartós élelmiszereket és édességeket adtak át. Korim Valéria, az egyesület ügyvezető elnöke kitért arra, a tagok a gyűjtésben, az adományozásban, a be- és kipakolásban is nagyon aktívak voltak, az ajándékozással pedig már az ünnep előtt karácsonyi hangulatot varázsoltak az intézménybe. Ezt követően ugyancsak sült kolbásszal vendégelték meg a szenvedélybetegek otthonának lakóit is.