Az adatok jelenlegi feldolgozottsága alapján a Gyulára érkező vendégek közel 500 ezer vendégéjszakát töltöttek el városunkban az idei év első 10 hónapjában, amely már csak 3 százalékkal marad el a járvány előtti, 2019-es év azonos időszakának vendégforgalmi adataitól – nyilatkozta lapunknak Komoróczki Aliz.

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője kérdésünkre kiemelte, nem csupán cégük, hanem a gyulai szállodák, kisebb szálláshelyek és a gyulai önkormányzat nevében is elmondhatja, hogy a Gyula nyitva van! kampány sikere felülmúlta várakozásaikat. Ez utóbbi kampányban azt az üzenetet juttatták el a lehetséges látogatókhoz, amelyben jelezték a város, a szálláshelyek, az attrakciók a kialakult energiahelyzet ellenére is nyitva tartanak, és várják a látogatókat.

Komoróczki Aliz kiemelte, az utóbbi hetek hétvégéi a szállodai foglaltságot tekintve jól alakultak, 70-80 százalék feletti volt a telítettség. A gyulai szállodák – egy kivételével – nyitva tartanak a szezonon kívüli időszakban is.

A gyulai programkínálatot december második hétvégéjén a Méz- és Mézeskalács-fesztivál színesítette, mely keretében méhészeti vásárt, szakmai rendezvényeket, a mézlovagrendek fáklyás felvonulását és a már hagyományos évzáró gálavacsorát is megszervezték. A településre érkező vendégek ebben az időszakban is a Gyulai Várfürdőt, a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontot, a gyulai várat látogatják leginkább, de a koncerteket és a színházi előadásokat is szívesen keresik fel.

A Gyulai Várfürdőnek télen is nagy a látogatottsága.

Komoróczki Aliz kifejtette, a karácsonyi foglalási adatok lassan kúsznak felfelé, elsősorban a karácsony, december 25-e és 26-a napja forgalmasabb, jelenleg körülbelül 70 százalékos telítettséggel kell számolni a nyitva tartó szállodákban. Az előrejelzések alapján a két ünnep közti időszak egyelőre kevésbé, azonban a szilveszter kifejezetten erősnek néz ki. Az előfoglalási adatok alapján az év utolsó hétvégéjén 90 százalék körüli a telítettség, de sok helyütt már most telt házat regisztráltak.

Idén a megszokottnál hosszabb lesz a téli szünet, január első hetében is tart majd, ami a vendégforgalomra is kihat. Ennek kapcsán a szakember elmondta, Gyula legnagyobb szállodáinak nyilatkozata alapján, szilveszter után magasabb az érdeklődés a két ünnep közötti időszakhoz képest, így számolnak azzal, hogy 2023 első hetén meg fog látszani az iskolai szünet.

A keresleti oldal bizonytalanabb

A közeljövővel kapcsolatban Komoróczki Aliz kiemelte, a válságos időszakban rendkívül nehéz a tervezés, de az biztos, hogy a város turizmusában érdekelt szereplők – mind a gyulai önkormányzat, mind a legnagyobb attrakciók és a vállalkozók is – elkötelezettek a nyitva tartás és a vendégfogadás lehetőségeinek megteremtése iránt.

– Minden szereplő sokat tesz és áldozatot vállal azért, hogy a gyulai turizmus fenntartható legyen az energiaválság és az infláció ellenére is – tette hozzá. – Egyelőre még a keresleti oldalt nem látjuk tisztán, nehezen ítélhető meg, hogy a jelenlegi gazdasági környezet milyen hatással lesz az utazóközönség pénztárcájára. Egyes előrejelzések alapján a kereslet egyharmada el fog tűnni, és a megmaradó vendégekért nagy lesz a küzdelem a talpon maradt desztinációk között.

A gyulai szakmai közösség intenzív egyeztetéseket folytat a jövő évi tervezést illetően is. A jelenlegi helyzet szerint a szakmai tagság a hatékony együttműködésben és az előremenekülésben látja Gyula turisztikai versenyképességének és a város vonzerejének megőrzését. Ennek érdekében az energiafogyasztás racionalizálása mellett nyitva tartják üzleteiket, fejlesztik a szolgáltatások színvonalát és partnerségben a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.-vel az értékesítési és marketingtevékenység erősítése, illetve fejlesztése mellett köteleződtek el.

– Mindannyian hiszünk abban, hogy a közösen alkotott tervek, a közösen tett erőfeszítések, a kiváló együttműködés meghozza eredményét, és a gyulai turisztikai szektor megtalálja, megszólítja, és ide is vonzza a megmaradó keresletet, a jövő vendégeit – hangsúlyozta.