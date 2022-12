Zámori Ida igazgató hírportálunknak elmondta, fontosnak gondolják, hogy felkészítsék diákjaikat a továbbtanulásra, és ebben minél több módon segítsék őket. Ezért is illesztették be a tanév rendjébe a pályaorientációs napot, amelynek szervezését már szeptemberben megkezdték.

– Egy olyan programot állítottunk össze, amivel segíteni szerettük volna a fiatalokat, hogy minél többet lássanak az egyetemi életből, illetve a különböző munkaterületekből – emelte ki az igazgató.

A rendezvény első részében olyan szakembereket hívtak vissza, akik erkeles diákok voltak, és a gimnáziumból indulva értek el sikereket.

Online módon jelentkezett be Magyarország stockholmi nagykövete, Müller Adrienn; dr. Varga János az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet osztályvezető főorvosa és Kristó Zoltán közgazdász. Személyesen beszélgetett a diákokkal dr. Kovács Tamás, a NAV Békés Megyei Igazgatósága igazgatója, dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem docense, illetve dr. Pikó Béla osztályvezető főorvos. dr. Novák Amanda a jogi pályát mutatta be, Cseh István a rendőri hivatást, Kiss Károly mérnökként és szülőként is részt vett a rendezvényen. Jimoh Dániel és Szénási Krisztián pedig hallgatóként mesélt a Budapesti Műszaki Egyetemről.