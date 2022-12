A minden évszakban gyönyörű Anna-liget kastélykertje több mint 50 féle állatfaja közül idén is a farkasok, az európai bölények és a város jelképének számító gímszarvasok nyerték el a legtöbbek tetszését – olvasható a nemzeti park honlapján. Mint fogalmaztak, a látogatói visszajelzések alapján szintén kiemelt népszerűségnek örvendtek a március hónapban új lakóként a Balti-tenger melletti Gdansk kikötővárosából érkező fiatal jávorszarvasok is. Nem csak az ő rohamos fejlődésüket, hanem az állatparkban 2022-ben világra jött megannyi állatcsemete cseperedését is nyomon követhették visszatérő vendégeik. Ebben az évben hét vaddisznó malaccal, két-két gímszarvas és dámszarvas borjúval, öt muflon báránnyal illetve számos nyári lúd és réce fiókával gyarapodott a park.