Megelőzésként népszerűsítik a masszázst

Simon Marcsi elmondta, az embereket manapság leginkább érintő probléma a stressz, ami hat a fizikumra, illetve a keringési rendszerre is. A masszázs pedig pont ezt a két területet tudja leginkább ellazítani, hiszen már például egy arcmasszázsnak is relaxáló hatása van. Hangsúlyozta, a masszőr célzottan az izomterületen tud beavatkozni, így az ott megjelenő problémákat tudja hatékonyan kezelni. Kifejtette, megelőzésre is hatékony szolgáltatás, hiszen a tartós izommegterhelések később akár krónikus problémává is válhatnak, amikor már az orvosi kezelés kiegészítése a masszírozás. Ezért fontos tehát, hogy a fizikai állapotunkon minél hamarabb javítsunk.