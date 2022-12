– A felső tagozatosoknak adtunk be pályázatot, mind a négy évfolyamunk nyert, a nyolcadikosok majd kicsit később utaznak. A diákjaink teljes ellátást kaptak, napi ötszöri étkezéssel, és az utazási költségeinket is megtéríti majd az állam. Rengeteg programon vehettünk részt, láttunk betlehemes játékot, könnyűzenei koncertet, korcsolyáztunk, cirkuszi előadást nézhettünk meg, a gyerekek sportvetélkedőkön indultak – sorolta Futaki János.

Kiemelte, a Karácsonyi Futam játékos, adventhez kötődő ügyességi vetélkedőjén a hetedikes tanulók első, az ötödikesek pedig második helyezést értek el. Az időjárás is kegyeibe fogadta a medgyesegyházi gyerekeket, a Balatont is sikerült megnézniük, a téliesített, kényelmes szálláson pedig egy egész épületet megkaptak.

– Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is meglátogatta szerdán a táborozókat. Beszélgetett, fenyőfát díszített a gyerekekkel, részt vett a karácsonyi programokon. Egy-egy fotó erejéig is szívesen megállt, beszélgetett, kezet fogott a medgyesi diákokkal is, érdeklődött, hogy érzik magukat, mi pedig megköszöntük a lehetőséget – sorolta a Schéner Mihály iskola intézményezetője.

– Az utóbbi pár nap nagyon jó hangulatban telt. Iskolánkban vannak hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek, a különbségek azonban a táborban elvesztek. Szívet melengető, komplex élményt kaptunk – tette hozzá Futaki János.

