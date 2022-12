Januárban Sarkadon egy szolgálaton kívüli rendőr arra figyelt fel, hogy egy férfi maga után húz egy autót. Hívta a szolgálatban lévő kollégáit, akik igazoltatták az erős embert. A 43 éves férfi többször ellentmondásba keveredett. Olyat is állított a rendőröknek, hogy a járművet megvette, de erről nem volt papírja, és az eladót sem tudta megnevezni. Végül elismerte, hogy Sarkadon, egy lakatlan ház udvaráról lopta el a forgalomból kivont személygépkocsit. Közben a rendőröknek az autó tulajdonosának egyik rokona is elmondta, hogy senkinek nem adták el az autót, így a férfi ellen büntetőeljárást indult.

Egy testi sértésért és garázdaságért elítélt férfit akartak elfogni a rendőrök 2022 áprilisában Békéscsabán. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának egysége a békéscsabai kapitányság nyomozóitól kapott információk alapján 5 óra 30 perckor meg is jelent a férfi házánál. Többször felszólították, hogy jöjjön ki, de ezt nem tette meg. Egy nő nyitotta ki az ajtót, aki azt állította, hogy a férfi nincs otthon. Aztán kiderült, dehogy nincs. A rendőrök ugyanis átkutatták a ház helyiségeit és az egyik szobában, az ajtó és a szekrény között megtalálták a rejtőzködő elítéltet.

Annak a pénznek egy része is meglett, ami Szeghalmon járt be 2022 szeptemberében egy elég kalandos utat. A 140 ezer forint egy tárcában volt, és tulajdonosa ott felejtette egy lottózóban. Az eladó úgy emlékezett, hogy egy nő hagyta ott. Ismerte őt, fel is hívta telefonon, hogy menjen vissza a tárcájáért. A nő az élettársát küldte vissza, aki bár tudta, hogy nem ők hagyták ott, átvette és elvitte. Összesen 140 ezer forint volt benne, a pár 120 ezret ki is vett belőle, majd visszavitték a pénztárcát a lottózóba azzal, hogy nem az övéké. Miután az elveszett tárca visszajutott a tulajdonosához, kiderült, hogy lopás történt. A szeghalmi kapitányság rendőrei az élettársak lakásán kutatást tartottak, a pénz egy részét megtalálták náluk, lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak.

Szarvason is akadt olyan, aki a rendőrök megtévesztésével próbálkozott. Egy férfi, akit februárban igazoltattak a rendőrök, azt állította, hogy nem tudja, ki ragasztgatta össze a kocsija rendszámtábláját. A holland hatósági jelzést úgy alakították át, hogy a bal oldalán lévő kék mezőben a kiadó állam jelzésénél az N és L betűk azonos színű matricával ragasztották le. Azért, hogy az országjelzés H-nak, tehát magyarnak látszódjon. A 19 éves békéscsabai férfi kihallgatásán azt mondta, hogy az ellenőrzés előtt valaki a házuk előtt összekarcolta az autót, szerinte akkor cserélhették ki a rendszámtábláját is, amit ő nem vett észre. Ez azonban nem bizonyult igaznak, így a fiatalember nem tudott kibújni a felelősség alól.

A szarvasi rendőröknek van egy másik különös történetük is 2022-ből. Júniusban a 46-os főúton, Gyomaendrőd és Mezőtúr között tartottak ellenőrzést, és egy autó nem állt meg a jelzésükre. Utánafordultak, erre a kocsi jó száz méter megtételét követően mégis megállt. Ketten ültek benne, egy nő és egy férfi.