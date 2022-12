Az ilyen próbálkozás alapvető alkalmazkodási, vagyis evolúciós stratégia, és mindig akadnak az átlagostól eltérő viselkedésű egyedek. Ez utóbbiak a kedvezőtlen körülmények között elpusztulnak, de ha változik a környezet – mint napjainkban a klímaváltozás hatására –, akkor életben maradnak, szaporodni tudnak és utódaiknak is átadják immáron egyre sikeresebb viselkedési sajátosságaikat. Végül elárulták, az egyedek eltérő stratégiája, az afrikai madárfajok északra látogató és életben maradó egyedei tették lehetővé Európa élhetővé váló területeinek benépesítését a legutóbbi jégkorszak mintegy 10 000 évvel ezelőtti lezáródása után. Egyben ez az oka annak is, hogy Magyarország mai fészkelőmadár-állományának jelentős része – így a fehér gólya is – még mindig olyan afrikai fajnak tekinthető, ami csak költeni jár hozzánk, élete nagyobb részét viszont úton, illetve Afrikában tölti.