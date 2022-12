A grémium elfogadta az önkormányzat és intézményei, valamint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás költségvetésének első háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót. Kálmán Tibor ennek kapcsán kiemelte, a gazdálkodást ebben az évben is számos körülmény nehezítette, ennek ellenére a büdzsé stabil, és azon dolgoznak, hogy a jövő évben is megtartsák ezt a kiegyensúlyozottságot.

A testület elfogadta az orvosi ügyeleti munkáról szóló beszámolót. Az ülésen Kálmán Tibor elmondta, a szakmai anyagból egyértelműen megállapítható, hogy az elmúlt évben is magas színvonalon történt a feladatellátás. Kitért arra, hogy az ügyeleti rendszer átalakítása folyamatban van, várhatóan 2024 január 1-től lesz változás. Ezért a testület továbbra is amellett foglalt állást, hogy a szolgáltatást az Alföld Ambulance Kft. lássa el a városban. A polgármester kitért arra, hogy így erősödik az ügyeleti ellátásuk, hiszen ahhoz előreláthatólag két másik település is csatlakozik majd. Hangsúlyozta, a szolgáltatás véleménye szerint 2024 után is meg fogja állni a helyét, és ugyanilyen színvonalon fog működni.

Mucsi András önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy minőségbiztosítás több szinten is működik az ellátásban. Az ügyeleti helyiséget bekamerázták, a telefonhívásokat pedig rögzítik. Az elmúlt két panasz érkezett, de egyik sem volt helytálló. Mint mondta, őt és Molnár Gábor képviselőt is megkereste egy panaszos, aki szerint nem megfelelően kezelték a helyzetét. Ezt jelezték a cég ügyvezetőjének, aki rögtön reagált, és elmondta, hogy van felvétel. Ezt azonnal közölték a panaszossal, aki erre visszakozott, mert tudta, hogy túlzott.

– Biztos kezekben vagyunk, Kovács Ferenc ügyvezető emberileg és szakmailag is kiváló csapatot állított össze. Az ellátás gyors, precíz és kedves – hangsúlyozta Mucsi András.