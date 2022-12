Frankó Attila nemcsak véradásokat szervez, hanem rendszeresen nyújt segítséget ő is, immár 63-szoros véradó. Legelőször katonaként önkénteskedett, mert szabadság járt érte. Annak apropóján, hogy elérte a hatvanat, Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt megyei igazgatója egy emléklappal és egy ajándékcsomaggal köszöntötte szerdán. A szakember kiemelte: Frankó Attila a véradások szervezésével társadalmi felelősségvállalásból jelesre vizsgázik. Rendkívül fontos mind segítséget nyújtani, mind akciókat tartani, és úgy véli, csak együtt tudnak eredményeket elérni.

Frankó Attila hozzátette, egyszer elment egy szervezett véradásra, és az ottani élmények hatására hív életre ő is azóta ilyen akciókat. Hangsúlyozta, hogy a 22 év tapasztalatát szeretné megosztani másokkal, ezért tart előadásokat középiskolás fiataloknak, hogy ha majd oda jutnak, akkor ne csak segítsenek, hanem akciókat is szervezzenek. A rendezvények terén szerinte fontos, hogy mindenki számára jól megközelíthető legyen a helyszín – ilyennek mondta a belvárost –, illetve az is, hogy jutalmazzák, ösztönözzék az önkénteseket a támogatóknak köszönhetően.

Kifejtette, hogy amikor szervezte a Frankó Dance Fesztiválokat, a véradásért cserébe belépőt adott, így volt olyan esemény, amikor mintegy kétszázan nyújtottak segítséget. Hozzáfűzte, korábban volt, hogy Békéscsaba feletti sétarepülést, de akadt olyan is, hogy óriási tévét és mobiltelefont nyerhettek azok, akik önkénteskedtek. Most a véradók között kisorsolt szerencsések közül hatan beülhetnek majd egy 500 lóerős, tűzpiros Ferrari anyósülésére. A lehetőség sokakat vonzott, mint mondta, volt olyan, aki megkérdezte, hogy miért áll a kocsi a hotel előtt. Amikor mondta, hogy egy kocsikázást lehet nyerni, az önkéntes ment is vért adni, pedig előtte soha nem nyújtott így segítséget.

Közel ötvenen adtak vért szerdán a Fiume hotelben

Fotós: Für Henrik

A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta: fontos mindenkiben tudatosítani, hogy a véradás teljesen veszélytelen, ráadásul egészséges is a szervezet számára – mivel frissül az ember vére –; a véradás előtt szűrővizsgálatokon esnek át az önkéntesek; illetve azt ugyancsak ki kell emelni, hogy egyetlen alkalommal három ember életét menthetik meg azok, akik segítenek. Szeretné, ha a következő két évben az eddigi 3000 mellé újabb 333 önkéntest tudnának megszólítani, mert akkor az összességében 3333 véradó révén elmondhatnák: megmentettek 10 ezer életet.

Fontos számára, hogy segíthet másokon

A háromezredik véradó az 55 éves mezőberényi Székely Szabolcs volt. Békéscsabán dolgozik, és úgy döntött, hogy munka után önkénteskedik. Elmondta, hogy a 2000-es évek eleje óta nyújt ilyen formában segítséget, és most adott 39. alkalommal vért. Fontos számára, hogy ezzel segíthet másokon, akiknek vérre van szükségük, illetve magán is segít, hiszen a véradás egészséges, frissül a vére. Hozzáfűzte, hogy rendszeresen részt vesz a Frankó Attila által szervezett akciókon, és volt, hogy Békéscsaba feletti sétarepülést nyert azzal, hogy segítséget nyújtott.