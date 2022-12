Az országos szinten is kiemelkedő megmérettetésre rekordszámú, 448 mintát küldtek be idén, amelyek közül mintegy hatvan került be a második körbe.

Árgyelán János versenyigazgató, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Békés megyei szaktanácsadója elmondta, a második körben is érzékszervi zsűrizést tartottak, amit kiegészítettek laboratóriumi eredmények is. A zsűri ezúttal is vizsgálta a tisztaságot, a víztartalmat, a jellemző színt, a méz fajta szerinti illatát, az íztisztaságot, a csomagolást, valamint a harmóniát, illetve összbenyomást. A szervezők előzetesen több kategóriát határoztak meg, repcemézekkel, vegyes virágmézekkel, akácmézekkel, hárs- és selyemfűmézekkel, napraforgómézekkel, egyéb fajtamézekkel, valamint mézkészítményekkel nevezhettek a méhészek.