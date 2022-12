Körömi Krisztina, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szarvasi látogatóközpontjának vezetője lapunk kérdésére elmondta, a hideg időjárás beálltával fokozottabban oda kell figyelniük az állatok takarmányozására, hiszen már késő ősztől kezdve nagyobb mennyiséget fogyasztanak.

Ez annak tudható be, hogy az állatpark lakóinak szervezete – épp úgy, ahogy a vadonélőké – átáll a téli üzemmódra úgy, hogy zsírtartalékot halmoznak fel, ami segíti őket a hideg évszak átvészelésében.

A szarvasi állatparkban vannak olyan fajok, melyeknél teljesen más takarmányozást kell alkalmazni télen, ilyenek például a jávorszarvasaik, akiknek a tavaszi, nyári és őszi időszakban rendelkezésükre áll kedvenc csemegéjük, a falomb, ám ez ilyenkor hiányzik. Ezt igyekeznek a téli időszakra készített, abraktakarmány jellegű táplálékkal kiváltani náluk.

A téli időszakban az állatok bőségesebb takarmányt kapnak /Fotó: Urbancsok Éva/

Körömi Krisztina hangsúlyozta, télen az állatok folyadékfogyasztására is jobban oda kell figyelni, különösen a fagyok beálltával, amikor a megfelelő ivóvizet minden állat karámjában biztosítani kell. Ezt kollégáik sűrűbb cserével oldják meg. Ezentúl az almozás is másként működik hidegben, hiszen ahogy a vadon élő fajok a természetben szélvédett, száraz helyet keresnek maguknak, elhúzódva az időjárás viszontagságai elől, úgy ilyenkor az állatpark lakói is vastagabb almot igényelnek.

Hozzátette, nekik persze szerencséjük van, mivel mindegyiknek van egy „állatháza”, vagyis egy fedett tere, ahová behúzódhat, de a vastagabb almot így is megkapják a szárazulat biztosítása érdekében. Még emlőseik is, például a vastag bundával rendelkező szürkefarkasok, illetve az európai bölények.

Az európai bölények télen vastagabb bundát növesztenek /Fotó: Bencsik Antal Zsolt/

A látogatóközpont vezetőjétől megtudtuk, teljes téli álmot alvó állatuk jelenleg nincs. Korábban volt ugyan nyestkutyájuk, de ezt a vadfajt jelenleg nem mutatják be. Vannak azonban olyan állatfajaik, melyek részleges álomba merülnek a leghidegebb hónapokban, ami azt jelenti, hogy jóval kevesebbet vannak ébren, lényegében félszendergésben töltik a telet. Ilyenek például a borzok, akik előszeretettel vermelik el magukat kotorékukba, keveset járnak ki, így ritkábban is táplálkoznak. Hasonlóak még a vörös mókusok, akik szintén elhúzódnak, ha tehetik.

Körömi Krisztina kiemelte szárazföldi teknőseiket, akik kissé kilógnak a Kárpát-medencei fajok sorából, de őket is bemutatják az Anna-ligetben, ráadásul nagy népszerűségnek örvendenek. Náluk hamarosan eljön egy hibernációs időszak, amikor elteleltetik őket egy avarral bélelt dobozban, majd tavasszal ébresztik.

Az állatpark bundás emlősei is nagyobb almot kapnak házukba, hogy száraz helyen feküdjenek /Fotó: Urbancsok Éva/