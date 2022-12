Ezután Márió több mint két évtizedes tapasztalatával nagy sikerű, telt házas koncertet adott, még tartalék székre is szükség volt. A művész műsorára a szomszédos településekről is átjöttek. Márió bemutatta bravúros játékát. A tangóharmonika mellett szájharmonikát is megszólaltatott. A közönség többször visszatapsolta az előadót. A koncert után a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat mákos kaláccsal, az Orlai ház meleg teával kínálta meg a szépkorúakat. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.