Boldog Gusztáv ornitológus szakember beszámolójából kiderült, a Madárkarácsony a természetvédelmi kör immár 15 éves programsorozata, amely egy hagyományos madáretetési szezont indít el. Hozzátette, persze minden évben az időjárás határozza meg azt, hogy ki, mikor kezd el madarat etetni, illetve a bennünk lévő buzgalom, hiszen van olyan madárkedvelő, aki már szeptember óta etet. A december vége azonban az az időszak, amikor már igazán lehűl az idő, néhol már a hó is leesik, és lényegében ekkor érdemes elkezdeni az etetést.

A szakembertől megtudtuk, a program egyik célja az, hogy az érdeklődőkkel néhány alapvető dolgot tisztázzanak a téli madáretetéssel kapcsolatban. Az egyik ilyen az, hogy leszögezik, a madarak etetése igazából saját magunk szórakozása, és nem az állatokon való segítés.

Ugyanakkor felelősséggel is jár, hiszen ha valaki elkezdi, annak nem szabad abbahagynia, illetve fontos tudnia, hogy mit szabad kitenni az etetőbe, és mit nem, melyek az egészséges, illetve melyek az egészségkárosító táplákékok, valamint hogyan is néz ki valójában egy madáretető. Továbbá azt számba vették az eseményen, hogy hol lehet beszerezni jó minőségű takarmányt.

Visszatérve magára a madáretető eszközre Boldog Gusztáv elmondta, a fa doboz, aminek a közepén van egy lyuk, és amiről óvodás korunkban azt tanultuk, hogy madáretető, valójában nem az, hanem esetében madárodúról beszélhetünk. Az etetéssel kapcsolatban hangsúlyozta, annak városi értelemben az a fő célja, hogy madarakat csalogassunk környezetünkbe. Erre a legpraktikusabb az ipari, takarmánynapraforgó beszerzése, amit takarmányboltokban zsákos áruként kaphatunk meg legolcsóbban, és rengeteg madarat csalhatunk vele a kiszemelt helyszínre. Emellett kirakhatunk állati zsiradékot, így például szalonnát akaszthatunk udvarunkba, kertünkbe, ami a cinegék egyik kedvenc elemózsiája. Itt azonban ügyelnünk kell arra, hogy a szalonna ne legyen sózott, illetve fűszeres.

A komolyabb fagyok beálltakor, amikor nem tudnak inni a madarak, mert éppen hó sincs, amiből csipegessenek, érdemes számukra gyümölcsöt, például egy fél almát kitenni, amiből vitamint is szereznek, illetve a folyadékutánpótlásukat is megoldják.

Boldog Gusztáv hangsúlyozta, kenyeret, illetve egyéb pékterméket semmiképpen ne adjunk a madaraknak. Egyrészt azért, mert amikor kitesszük, már azonnal elkezd romlani, másrészt pedig azért, mert elfogyasztva a begyükben is problémákat okozhat.

Végül kifejtette, a takarmány kiválasztása attól is függ, hogy milyen madarakat szeretnénk a környezetünkbe csalni, hiszen ha például kukoricával etetünk, arra csak a galambok, illetve a varjak jönnek majd, az apróbb magvakra viszont már a kisebb szárnyasok, énekesmadarak is vevők lesznek. A boltban kapható, előre elkészített cinkegolyókról elmondta, azok nyugodtan adhatók a madaraknak, viszont esetükben minden tavasszal azt tapasztalja, hogy az emberek gyakran ott hagyják a bokrokon és fákon a cinkék által kiürített zöld, műanyag hálókat, amikből szemét lesz. Ezért arra figyelmeztet, hogy ha a természet és madárkedvelő azokat kiteszi valahová, úgy később, amikor kiürül, szedje is össze.