Nógrádi Csilla, az esemény főszervezője hírportálunknak elmondta, évről évre egyre többen várják őket, tavaly például esős idő köszöntött rájuk a program napján, mégis nagyon sokan köszöntötték őket, várták az érkezésüket. Idén pedig ez a létszám még tovább emelkedett, és a kis csapat igyekezett is mindenhova eljutni.

Fotós: Für Henrik

– Ebben az évben is elsősorban a Fényesi tanyákat jártuk körül, hiszen annak idején az itt élők számára hívtuk életre a kezdeményezést. Emellett bementünk a Lencsési lakótelepre, ahol szintén többen érdeklődtek, hogy mikor érkezik hozzájuk a lovas menet – számolt be útjukról Nógrádi Csilla, aki elárulta, az utat Fényesen zárták, bár a városrészen ezúttal nem mentek körül, mivel ott vasárnap külön Mikulás-ünnepséget szerveznek, és Csilláékat oda külön is meginvitálták, hogy segítsenek a rendezvényben.

Fotós: Für Henrik

Ignácz Bence volt a Mikulás, mellette a csapatot Nógrádi Csilla és lova, Tardis, Szilágyi Lili és lova Fantom, Tóth Laura grincsként, Danczik Noémi, Dankó Lili a Mikulás krampuszkáiként és Nógrádi Kitti, mint a Mikulás manója alkották.

Fotós: Für Henrik

Nógrádi Csilla kérdésünkre elmondta, legalább harminc helyre várták őket, igyekeztek mindenhova odaérni, és kis egy kis vidámságot csempészni a szombat délelőttől délutánig tartó időszakba. Akadt olyan helyszín, ahol öt gyermek leste, hogy a Mikulás mikor látogat el hozzájuk. A szervezők előzetesen aprócska csomagokat készítettek, amihez a belevalókat egész évben gyűjtötték. A felnőtteknek nyalókával kedveskedtek.