A középkori lovagrendek jelentős része szerveződött újjá Magyarországon is a rendszerváltás után, de tevékenységeinek az a része, ami a segítségadást, a fiatalok nevelését tekinti feladatának, megmaradt. Így történt ez a Nemzetközi Szent György Lovagrend esetében is, amelynél az is fontos feladat, hogy a fiatalokat, a leendő lovagokat megismertessék a lovagrend működésével – írta meg a napokban Gregor László, a lovagrend Békés megyei vezetője.