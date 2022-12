A tárcavezető arra a kérdésre is válaszolt, miszerint vannak olyan települések, amelyek a megemelkedett energiaszámlák miatt várhatóan nehéz helyzetbe kerülnek. Segít majd rajtuk a kormány?

– Vannak olyan kis önkormányzatok, amelyeknek nincsen semmilyen bevételük. Szerintem a 2000 fő alatti települések esetében a kormánynak automatikusan kompenzálnia kell majd valahogy, nem szabad hagyni, hogy ezek a települések csődbe menjenek és az ott élők fizessék meg egy olyan helyzet árát, amelyről nemhogy ők, de még a vezetőik sem tehetnek. A többi településnél meg kell vizsgálni, hogy mennyi a bevétel, mire használják föl, van-e tartalékuk – mondta Lázár János.

A beszélgetésben a miniszter a közlekedés fejlesztésére is kitért, megerősítette: a térség gazdasági potenciáljának minél jobb kiaknázása szempontjából kulcskérdés Debrecen elérhetősége, „bekötöttsége”, ezért a 47-es utat a városig négysávosítani kell. Ezt a programot még ebben a kormányzati ciklusban megkezdik, ami egyébként a dél-alföldieket is érinti, hiszen a beruházáscsomag része az algyői Tisza-híd négysávosítása is.

