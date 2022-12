Az alapverseny mellett egy közönségszavazás is indult, amelynek gasztro kategóriájában a vidéki indulók között a Bonita az első helyet, a közönségdíjat érdemelte ki.

– A szakmai elismerés mellett számunkra, illetve munkatársaink számára is nagyon fontos vendégeink visszajelzése, hiszen értük, nekik dolgozunk, Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, akik ránk szavazott, vagy ha erre nem volt lehetősége, gondolt ránk a voksolás ideje alatt – hangsúlyozta. Kérdésünkre kiemelte, bár Debrecenben és Budapesten is van hasonló éttermük, egyértelmű volt, hogy a békéscsabai bisztróval neveznek.