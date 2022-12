A rendezvényen Zsótér Mária a ligeti ifjúsági közösségi térről, Mikó Melinda a Karrier Iroda Alapítványról, Kölcseyné Balázs Mária a népművészeti egyesületről, Fábián Ferenc pedig az EuroConsult Kft. civil szférát érintő képzéseiről beszélt.

Zsótér Mária, a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány elnöke elmondta: az önkormányzat hozta létre a Széchenyi-ligeti látogatóközpontban az ifjúsági közösségi teret. Az alapítvány működteti, és október 3-án, a Csabai Garabonciás Napok keretében nyitotta meg kapuit. A tér hétfőtől péntekig 13 és 17 óra között fogad fiatalokat és közösségeket. Az elmúlt időszakban 78 közösségi alkalmat szerveztek a térben, azok összesen 1800 érdeklődőt vonzottak.

Mikó Melinda hozzátette, a Karrier Iroda Alapítvány közel tízéves, és a jövőben is folytatnák azt a szakmai munkát, amely az elmúlt egy évtizedet is jellemezte. Pályázati forrásból pályaorientációs táborokat tartanak felső tagozatos diákoknak, ilyenkor meglátogatnak kisebb és nagyobb vállalkozásokat is. Ugyancsak felső tagozatos és gimnazista fiataloknak kirándulásokat szerveznek, de volt olyan, hogy óvodásokat vittek az Alföldvíz Zrt.-hez.