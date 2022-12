Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívás keretében 38 015 388 forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült a helyi idősek klubja energetikai korszerűsítésére a csabacsűdi önkormányzat – adták hírül kedden.

A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak jelentős javítása volt. Ennek érdekében fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárókat építettek be, valamint a homlokzat 16 centiméteres, utólagos hőszigetelést kapott. Felületét nemesvakolattal színezték. A meglévő akadálymentes rámpát átépítették, és a padlásfödém hőszigetelése is elkészült. Korszerűsítették továbbá a fűtési rendszert, új kondenzációs kazánt építettek be, lecseréltrék a fűtőtesteket, a tetőszerkezetre pedig napelem került.

A kivitelező november 30-án adta vissza az építési terület, így az energetikai korszerűsítés határidőre, a kiírtak szerint megvalósult. A projekt a Széchényi Terv Plusz program keretében valósult meg, melynek eredményeként egy jó hőszigeteléssel bíró, energiatakarékos intézményben tölthetik mindennapjaikat a csabacsűdi időskorú ellátottak.