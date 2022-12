Ez a könyv pedig, ami most Szarvason megjelent, nem líra és nem is filozófia, mégis azt mutatja be, hogy ki kicsoda a településen, csupán a kérdést olyan adatokkal és gondolatokkal válaszolja meg az olvasónak, amiket közzé szeretnének tenni a szarvasiak számára. Már csak azért is, mert a könyv a helyiek kezében forog majd legtöbbet.

Tatai László elárulta, ebben a témában immár a harmadik kötet készült most el Szarvason, az elsőt 2000-ben adta ki a Szarvasi Krónika kiskönyvtára, a másodikat tíz évvel később szintén a krónika szerkesztősége dr. Kutas Ferenc vezetésével, aki egyébként kitalálója volt ennek a műfajnak. A harmadik kiadása viszont már a Digitális Kalamáris Kiadóra várt, ami valójában egy igen nehéz feladat volt. Először azt találták ki, hogy kiket kérnek fel a könyvben való szereplésre, majd tőlük fotót és szócikket kértek, így kezdődött el a munka. A válaszok azonban lassan érkeztek, és ekkor érkezett segítségére Hegedűs Éva, aki nagyban hozzájárult a könyv elkészüléséhez, és aki lényegében a Ki kicsoda? Szarvas 2011-2022 örökmozgója lett azzal, hogy begyűjtötte a szócikkeket és rengeteget tárgyalt az emberekkel. Majd további segítők is csatlakoztak, így például közreműködött a szerkesztésben például Kozák Orsolya, Fodor Mariann, Szloszjár Edit és Zsupkáné Csasztvan Zsuzsanna, valamint dr. Demeter László, Bakulya Mihály, Darida Károly és Nyári Mihály is.