Dr. Becsei László főigazgató főorvos köszöntőjében elhangzott, örömmel tölti el, hogy három év után ismét szervezhetnek adventi programokat a kórházban, amelynek hiánya abból is látszódik, hogy a kézműves alkotások versenyére nagyon sokan jelentkeztek. A legutóbbi felhívásuk mézeskalács készítésre vonatkozott, most pedig számos különböző, szemet gyönyörködtető karácsonyi alkotás érkezett.

Dr. Becsei László és Mészáros Magdolna

Mészáros Magdolna ápolási igazgató elmondta, ő maga is nagyon várta már, hogy ismét legyen közösségi munka az adventi várakozás jegyében a kórházban, amelynek keretében a dolgozókat hívhatják megmérettetésre. Ezúttal karácsonyi asztaldíszeket vártak házi versenyükre, amely nagyban hozzájárul a karácsonyi hangulat megteremtéséhez a kórházon belül is. Hangsúlyozta, a zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen szebbnél-szebb dekorációkat készítettek munkatársaik a gyulai, békéscsabai és orosházi kórházakból egyaránt, illetve érkeztek karácsonyi díszek a mezőhegyesi és szeghalmi telephelyeikről is.

A háromtagú zsűri – Gróza Anna, Pallag Jánosné és Kádárné Szabó Ildikó – döntése alapján a verseny első helyezettje Adamik Erika lett, a szeghalmi egység munkatársa, a második Bondárné Kővári Matild a békéscsabai kórházból, a harmadik pedig Pintér István, a gyulai kórház dolgozója. Mindannyian Mészáros Magdolnától és dr. Becsei Lászlótól vették át díjukat, illetve oklevelet kapott a többi nevező is tőlük.