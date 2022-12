Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője elmondta, paraszti családból származik, így már kicsi gyermekként megtanulta, hogy a búza, az abból őrölt liszt mekkora kincs az éléskamrában.

– A Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetőjeként pedig tudom, hogy mennyire fontos az egész Kárpát-medence magyarságában gondolkodni, segíteni mindenkit a kultúrája, népművészete, hagyományai megőrzésében, továbbadásában – ecsetelte. – Azt is tudom, mit jelent adni és kapni. Én most adni tudtam, ezért is támogattam adományommal tiszta szívemből a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot. Közben annyi muníciót kapok az itteni és a külhoni magyaroktól is a népi munkáik, teljesítményeik által, hogy ezek is erősítik bennem nap mint nap az összetartozás élményét.

Pataki Ferenc két mázsa búzával járult hozzá a programhoz családi gazdaságuk nevében és a kondorosi Dolgozók Kft. ügyvezetőjeként.

– Minden évben adományozunk a nemes célra, és másokat is buzdítunk erre – hangsúlyozta – Az emberben jó érzést kelt, hogy legyen bármilyen is a termés, segíthet másoknak, másokon határon innen és túl. Örömteli, hogy ezt a programot a mai napig életben tartja, sőt, bővíti, szélesíti a MAGOSZ és az agrár­kamara.

Kozsuch Kornél kitért arra, jóleső érzéssel fogadták a Baranya megyei gazdák adományát. Öt tonna lisztet ajánlottak fel a program keretében megyénknek, az aszály itteni kártétele miatt. A lisztadomány zömét megyénkbeli, szociálisan rászorulókat támogató intézmények kapták, a többi határon túli szervezetekhez jutott el.