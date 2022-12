Bizottsági ülés 1 órája

Januártól is nyitva a csabai strand, nem bontják le a sátrat

Január 1-jétől is marad a sátor és nyitva tart az Árpád fürdő mind a vendégek, mind a sportolók számára – erről döntött egyhangúlag pénteki ülésén a pénzügyi bizottság. A szükséges többletköltségek viselésében szerepet vállalnak az önkormányzat mellett a sportegyesületek, illetve számítanak kormányzati támogatásra is, mint ahogy az idei negyedik negyedévre is kapnak 25 millió forintot.

Szeptember végén állították fel a sátrat Fotós: Bencsik Ádám

Kozma János, a strandot üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója elmondta, a városi közgyűlés ülésén a pénzügyi bizottságot ruházták fel arra, hogy hozzon döntést az Árpád fürdő jövő évi működésével kapcsolatban. Hozzáfűzte: most sem rendelkeznek több információval, mint egy hete, de van támogatásra vonatkozó kormányzati ígéret, így számítanak arra. Sorolta: rendkívül megemelkedtek az energiaköltségek, és az áram díja a múlt héthez képest is nőtt 10 százalékkal, ami éves szinten további 18 millió forintos plusz költséget jelent. A bérköltségek ugyancsak emelkednek amiatt, hogy jövőre nő a minimálbér és a garantált bérminimum. Emellett számolni kell a szolgáltatások és az alapanyagok árának emelkedésével is. Kozma János vezérigazgató két lehetőséget vázolt a pénzügyi bizottság ülésén. Az egyik, hogy január elejétől május közepéig bezár a strand. Ugyanakkor a sátrat fenn kell tartani, a medencéből a vizet nem lehet leengedni, a kutakat használni kell, hogy megtarthassák a gyógyfürdői státuszt. Május közepétől aztán szeptember elejéig lehetne nyitva a fürdő. Ez a verzió 195 millió forintba kerülne a város számára.

A másik – és végül ezt fogadták el egyhangúlag az ülésen –, hogy január 1-jétől a jelenlegi döntés alapján szeptember 3-ig is üzemeltetik a létesítményt mind a sportolók, mind a vendégek számára, a lehető leginkább takarékos módon. A bevezetett intézkedések révén eddig is 25 százalékot tudtak spórolni. Ennek a változatnak a költsége 265 millió forintot tesz ki. A finanszírozásban számítanak az önkormányzat mellett a kormány támogatására is, a város egy nagyjából 30 millió forintos igényt jelzett az első negyedévre. Továbbá a vízilabdások 10 millió, az úszók pedig 5 millió forintos támogatást adnak, de más használók ugyancsak fizetnek hozzájárulást. Úgy véli, így nem vállalhatatlan az a többletköltség, amelyre szükség van az üzemeltetéshez. Fülöp Csaba kérdésére Kozma János vezérigazgató elmondta: van díjemelésre vonatkozó javaslat – például az, hogy a napijegy ára 2500-ról 3000 forintra változzon –, de döntés nem született róla. Horváth László kérdésére hozzátette, van napelem most is az Árpád fürdőben, a jelenlegi jogszabályi környezetben újabbat nem tudnak telepíteni. Bár dr. Szigeti Béla egyetértett azzal, hogy működtessék tovább a strandot, azt kérte, legyen folyamatos a kontroll, a felügyelet; ha pedig elszállnak az árak, lépni kell. Opauszki Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte: figyelik a történéseket, a számokat azért, hogy az önkormányzat egészének működőképességét fenntartsák, ebben a kérdésben minden oldalról felelős gondolkodás tapasztalható. Varga Tamás alpolgármester aláhúzta: azzal, hogy nyitva marad az Árpád fürdő, helyzeti előnybe is kerül. A bekért adatok alapján lehet kormányzati segítségre számítani. Kiemelte: a vízilabdások és az úszók a békéscsabai sportélet meghatározó szereplői, a klubok a megszűnés szélére kerülnének, ha lakat kerülne a fürdőre – ráadásul zárva tartáskor is lenne költsége a strandnak. Létkérdés számukra az Árpád fürdő Balázs Lajos, a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub ügyvezető elnöke hangsúlyozta: elemi érdekük, hogy működhessen az Árpád fürdő. Szerinte kedvező hozzáállás tapasztalható a sportért felelős államtitkárság oldaláról, és országos szinten az egyik legolcsóbb a békéscsabai strand fenntartása. A vízilabdások számára az Árpád fürdőn kívül nincs másik alternatíva, hiszen a tanmedencék bezártak. Szarvas János, a Békéscsabai Előre Úszó Klub vezetőedzője is arról beszélt: bezárt a Lencsésin, a Belvárosiban és a Szigligeti utcában is a tanmedence, így nincs további menekülési útvonaluk. Nem tudnak csak a szabadban edzeni, szükségük van a tréningek során a vízre. Emlékeztetett: korábban a sátorral és más eszközökkel nagyban hozzájárultak a strand fejlesztéséhez, működtetéséhez.

