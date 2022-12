Kistermelő 6 perce

Hungarikum-védjegyet kapott a Knyihár-féle csabai kolbász

A csabai kolbász hungarikum, és most már Hungarikum-védjeggyel rendelkező kistermelője is van a városnak. Elsőként használhatja ezt, és az ehhez kapcsolódó logót Knyihár Mihály békéscsabai hentes, akinek kolbászai korábban a HÍR- (Hagyományok-Ízek-Régiók) védjegyet is megkapták.

Knyihár Mihály elsőként használhatja a védjegyet Fotós: MW-archív

A pályázatot fia, ifjabb Knyihár Mihály készítette el, és nyújtotta be az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályához. – Komoly anyagot kellett összeállítani, melyben többek között leírtam történetünket, azt, hogy édesapám, illetve az egész család mióta és miként vesz részt a feldolgozásban, hogy saját hízlalású sertésekből készülnek a termékek, és a készítés folyamatát is bemutattam. Emellett üzleti tervet, és különböző, a működéshez kapcsolódó hivatalos dokumentumokat, kimutatásokat is be kellett küldeni – hangsúlyozta ifjabb Knyihár Mihály. – A minap megkaptuk az értesítést az Agrárminisztériumból, hogy érdemesnek találták vastagkolbászunkat a Hungarikum-védjegy használatára, aminek nagyon örülünk.

