Szűcsné Gergely Györgyi, Lőkösháza polgármestere képviselőtársával, Balogh Istvánnéval a községi óvoda-bölcsőde karácsonyi rendezvényén járt pénteken. Jó volt látniuk a csillogó gyermekszemeket, ahogyan örülnek a gyermeke a szépen feldíszített karácsonyfának és az ajándékoknak. A fenntartó is vitt ajándékot a fenyőfa alá, mégpedig három, nagy teljesítményű klímaberendezést. Ezeket jövőre szerelik be a csoportszobákba, ezzel is növelve az intézmény komfortját. Elhangzott, nem könnyű évet hagynak maguk mögött, és az energiaválság miatt nem lesz könnyebb a jövő esztendő sem.

Lőkösháza képviselő-testülete azonban ebben a helyzetben is elsődlegesnek tekinti az intézmények működtetését, és lehetőség szerint az energiafogyasztás racionálisabbá tételét. A három klíma felszerelése egyszerre teszi komfortosabbá az intézményt, és biztosít lehetőséget a fűtési szezon elején és végén a racionálisabb energiafelhasználásra.