A Tolna megyéből származó Péterné Benedek Ágnes Pest megyei szolgálat után 2009-ben került Békéscsabára. Dolgozott a Szeberényi Gusztáv Adolf nevét viselő óvoda, általános iskola és gimnázium intézményi lelkészeként is, 2016 óta pedig másodlelkészként szolgálta a híveket. Három gyermek édesanyja. Szolgálatát a gyülekezeti közösségekben végzett lelkipásztori munkájával párhuzamosan oktatási-nevelési területen is ellátja. A megyeszékhely egyházi fenntartású oktatási intézménye mellett állami iskolákban úgyszintén hitoktató, hetente mintegy hatvan gyermekkel foglalkozik, ami ugyanennyi evangélikus kötődésű családdal való kapcsolatot és törődést is jelent. Hisz a szeretettel teli beszélgetésekben, találkozásokban, amely Istenhez visz közelebb. Ebben a szellemben és ezekkel a reményekkel végzi ezután is munkáját a békéscsabai hívek között.

Verasztó János 19 évesen kapta az elhívást a lelkészi szolgálatra, hét évvel később, 1993-ban szentelték lelkésszé. Szolgálatát Nemescsó településen kezdte el, egy festői szépségű, osztrák határmenti faluban, azután a Budapest-Békásmegyeri gyülekezetben dolgozott. 1996-tól több mint két évtizeden keresztül Vas megyében, Répcelakon volt parókus lelkész. Innen delegálta 2019-ben ősei földjére, szülővárosába, Békéscsabára, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, Kondor Péter. A közösség tagjainak bizalmát és szeretetét kivívta, így gyülekezeti lelkészként december 4-e óta dolgozhat. Az egyházközség különféle közösségei mellett hitoktatói szerepkörben békéscsabai valamint gerlai óvodákban és iskolákban szolgál, 3-18 éves gyermekek között végzi felelősségteljes munkáját. Négy felnőtt édesapja, felesége középiskolai tanárnő.