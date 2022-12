– Már több mint harminc éve tevékenykedik polgárőrként. Miért és hogyan kezdődött a közös „történetük”?

– Több mint három évtizede, 1992 március 21-én Mór-Baranyai Gábor, a mezőberényi rendőrőrs akkori parancsnoka és Csákó József körzeti megbízott kezdeményezésére a megyében az elsők között alakítottuk meg a polgárőrség elődjének számító vagyonvédelmi egyesületet Mezőberényben. A legtöbben korábban már végeztünk hasonló tevékenységet, például önkéntes rendőrként, így nem volt teljesen újdonság a feladat. Néhány évvel később alakultak át a vagyonvédelmi egyesületek helyi polgárőr szervezetekké.

– Ezek az évek a polgárőrség hőskorának számítanak. Milyenek voltak akkoriban a körülmények, miként végezték a feladataikat?

– Ahogy napjainkban, úgy a ’90-es években is szoros együttműködésben dolgoztunk a rendőrséggel. Akkoriban még nem igazán láttunk el önálló szolgálatot. Vagy beültünk a rendőrök mellé a szolgálati autójukba, vagy gyalogosan járőröztünk közösen. Azután évről évre egyre több feladatot kaptunk, amivel párhuzamosan megkezdődött a polgárőrség infrastrukturális fejlődése is. Támogatás segítségével vásároltuk meg első autónkat, egy ARO terepjárót, először némi túlzással talán többet toltuk, mint amennyit ültünk benne. Kipofoztuk, helyrehoztuk, majd néhány év múlva eladtuk, és egy Ladára cseréltük, később pedig egy Suzukira. Aztán önerőből egy Mazda terepjárót vásároltunk, majd az Országos Polgárőr Szövetség, illetve a megyei szövetség jóvoltából egy Suzuki SX4-est, valamint kerékpárokat, elektromos kerékpárt, segédmotorkerékpárt is kaptunk.

– Miként fogadták az emberek abban a változatos időszakban, hogy egy új szervezet tagjai erősítik a közbiztonságot?

– Vegyesek voltak az első megnyilvánulások. Akik tilosban jártak, rosszban sántikáltak, nem a törvényes utat követették, természetesen ellenszenvesnek találtak minket, hiszen több szem, többet lát. A vagyonvédelmi egyesület, majd a polgárőrség tagjaiként is, akár civil ruhában is belebotlottunk szabálysértésekbe, bűncselekményekbe, ami az elkövetőknek nyilván nem tetszett. A lakosság nagy része azonban örült a kezdeményezésnek, és támogatta a munkánkat.