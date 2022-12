– A város újratelepítése kicsivel több mint háromszáz évvel ezelőtt történt, elsősorban felvidéki szlovákok alakították újjá a települést, a kultúrájuk formálta a város arculatát – fogalmazott. – A nemzetiségek, a szombati eseményen is jelenlévő nemzetiségi önkormányzatok, a szlovák, a roma, román, német, lengyel és ukrán nemzetiségi önkormányzat ma is fontos szerepet töltenek be Békéscsaba életében. Szokásaik folyamatosan beépülnek a mindennapjainkban, ezáltal is válik a város sokszínű településsé.

A közösségi élet erősítéséért dolgoznak Malatyinszki András kiemelte, a szombati kulturális programokat ének, koncert, néptánc, népzene, dobszó is színesítette. A Békéscsaba Város Közösségéért Egyesületről elmondta, a szervezetet 2018-ban alapították. – Mint ahogy a nevében is szerepel, elsődleges célunk, hogy erősítsük a közösségi életet Békéscsabán, és dolgozzunk a városban élő emberekért – folytatta a gondolatot. – Szintén fontos elképzelésünk olyan programok életre hívása, amelyek összehozzák az embereket. Kitért arra, hogy a szombati rendezvényt pályázati források segítségével valósították meg. – Folyamatosan pályázunk, és a terveink között szerepelnek olyan elképzelések is, amelyek túlmutatnak egy-egy programon. Olyan akciókban is gondolkodunk, amelyek a városképben is megjelennek, és erősítik a békéscsabai értékeket – hangsúlyozta.