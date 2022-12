A mezőkovácsházi középiskola fennállásának 70 éves jubileuma alkalmából rendeztek ünnepséget az oktatási intézmény elegánsan feldíszített tornacsarnokában. Igazi, városi társadalmi esemény volt a szombat esti program, ahol az intézmény vezetője, Havancsák Piroska lapozta fel a Hunyadi iskolanaplóját és elevenítette fel az eltelt évtizedek mérföldköveit.

– Lapozgatva e könyv színes, tartalmas oldalait, emberi sorsok, életpályák elevenednek meg. Összefonódik a múlt a jelennel és a jövővel. Lapozzunk bele együtt ebbe az emlékkönyvbe, képzeletben ugorjunk vissza az időben 70 évet – kezdte a múltidézést az igazgató.

Mezőkovácsházán 1952-ben nagy volt az öröm a lakosság körében, mert középiskolával gyarapodott a település: állami, általános gimnázium nyitotta meg kapuit. Egy osztályában 48 diák tanulhatott. 1957. november 24-én beköltözött az iskola a mai székhelyére és névadójaként a híres törökverő Hunyadi Jánost választották az elődök, hiszen a település egykoron Hunyadiak birtokállományához tartozott.

Fotók: Szabó Ákos

A Hunyadi név az iskola arculatát és üzenetét megfogalmazta: bátorság, elkötelezettség, hűség. Ezek a tartalmak váltak meghatározó értékké az iskola falai között. Ezt szemléltette az is, hogy a főbejárat homlokzatán három Hunyadi domborművet építettek be. 1977-ben elkészült és felavatták Herczeg Klára Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását, a Hunyadi szobrot – ide helyezi el minden ballagó osztály az emlékezés koszorúját, mely a búcsút, a jövő reménységét hirdeti.

Elkészült 1978-ban a tornacsarnok, 1985-ben a kollégium. 1995-ben átadták az épület új szárnyát. Az intézmény képzési profilja bővülhetett. 2005 a fordulópont: átadták a Dél-Békési Oktatási Centrum beruházásának keretében a modern, jól felszerelt épületet.

– Hunyadisnak lenni akkor is, most is büszkeség volt. Számtalan és boldog sikeres életpálya alapja a gimnáziumtól kapott tudás, erkölcsiség. Az iskola nemcsak az épület adottságaival, hanem az itt zajló oktató-nevelő munka minőségével is a megye legjobb iskolái között szerepel. Számtalan versenyeredmény, nyelvvizsga, emelt érettségi vizsga bizonyítja ezt. Gimnáziumunk múltja kötelez bennünket arra, hogy hagyományaink és elveink mentén emberséggel, őszinte odafordulással bizalommal teli légkört teremtsünk, hogy gyermekeinket, tanítványainkat felkészítsük tudásban, szellemben egyaránt az életre, a középiskolai életet követő létre – tette hozzá Havancsák Piroska.