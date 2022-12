Kugyeláné Décsei Mónika, a kert kommunikációs munkatársa elmondta, 253 nevezőből 232 résztvevő futott az arborétum futóversenyén, amely a Négy évszak az Arborétumban – Bolza-köri futóverseny ötödik ráadás köre volt, párosítva az immár hagyományos Futás Mikulással. Hozzátette, azért párosították most a két alkalmat, mert a négy évszakos megmérettetés mindegyikén begyűjthető volt egy-egy érem, amik puzzle-ként kapcsolódtak egymáshoz, azonban a koronavírus miatt a Bolza-kör elhúzódott, egészen három évre, ráadásul sokaknak hiányzott még egy érem a kollekcióból, szintén a pandémia okán. A mostani rendezvényen azonban a befutók igényelhették a nekik hiányzó puzzle darabot.

Kugyeláné Décsei Mónika beszámolójából kiderült, a Bolza-körök lényege egyébként az, hogy minden évszakban meg tudják mutatni az arborétumot, és annak szépségeit a sportoló, illetve az egészséges életmódra törekvő embereknek, köztük is főként a fiataloknak.

Megtudtuk, a lényegében dupla esemény nagy sikernek örvendett, sokan pótoltak érmet, illetve a Futás Mikulás felhívásra is számos jelentkező akadt. A versenyzők pedig illeszkedtek a címhez, hiszen sokan futottak Mikulás ruhában, illetve sapkában, sőt, két Mikulás is futócipőt húzott. Utóbbiak a krampuszokkal ösztönző szerepet is betöltöttek, hiszen a bemelegítést ők vezényelték, természetesen sportolók bevonásával.

A futóversenyen a távok a következők voltak: gyerek táv, 2500 méter (1 Bolza kör), 5000 méter (2 Bolza kör), valamint 10000 méter (4 Bolza kör). A nevezők pedig mindannyian kaptak egy-egy mikuláscsomagot.