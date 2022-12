Valljuk be őszintén, mindannyian vettünk már felesleges dolgokat, amikről már akkor tudtuk, hogy az ünnepek után sem lesz semmi hasznuk, és végső állomáshelyük a tárolódoboz legmélye vagy a szemeteskuka lesz. Lássunk most egy válogatást ezekből a borzalmakból!

Zoknik

Ez a világ legfantáziátlanabb ajándéka. Persze tudjuk, hogy, hogy télen hideg van, de ne feledd, ne vegyél senkinek zoknit! Ez az élethez tartozó szükséges rossz, ezen felül elég személyes ruhadarab is. Hiába választasz egy csodálatosan mintás karácsonyi darabot, azt a cipő alatt soha senki nem fogja látni, tavasszal meg már pláne ciki.

Fotó: Shutterstock illusztráció

Gyertyák

A tipikus „hoztam is meg nem is” ajándékok a gyertyák. Lehetnek bármilyen szépek, öntöttek, formázottak, színesek, szagosak, mert ha meggyújtod, semmivé lesznek hosszabb-rövidebb időn belül. Ha meg csak áll a polcon évekig, semmi hasznát nem veszed.

Amit ne vegyünk: háztartási cikkek

Bármennyire is praktikusnak tűnik egy mikróval, vagy porszívóval meglepni a másikat, ezt ne tegyük. Egyrészt ezeket a cikkeket szereti maga megválasztani az ember, hogy mi az, ami a leginkább megfelel igényeinek, másrészt pedig senki nem fog felhőtlenül örülni olyan eszköznek, ami a házimunkára emlékezteti.

A haszontalan haszontalanja

Csak sejtjük, miből születhetett a pizzaszelet-tartó övtáska/válltáska ötlete, de az biztos, hogy aki ilyet kap karácsonyra, az nem marad éhes az utcán sem, feltéve, ha gondoskodik a megfelelő belevalóról.

Forrás: unnecessaryinventions.com

Egy egyszerű, mégsem nagyszerű meglepetés

Egy újabb praktikus, de sokkal hétköznapibb kütyü is helyet követelt magának a legcikibb karácsonyi ajándékok listáján. A banánok frissen tartásáért felelős dobozkák nélkül eddig is könnyedén megvoltunk, arról nem is beszélve, hogy erre a célra már feltalálták a hűtőszekrényt is. És akkor azt még nem is említettük, hogy becsomagolva elég érdekes hatást is kelthetnek a fa alatt, de valószínűleg nem ilyen jellegű meglepetéssel szeretnéd emlékezetessé tenni az ünnepeket.

Haszontalan kacatok

Bögre, gyertyatartó, egzotikus dísztárgy és hasonló ajándékokkal tökéletesen leírhatjuk magunkat ismerősünk előtt, ezeknek az üzenete: „nincs fantáziám, se kedvem jó ajándékot keresni”.

Ajándékok rejtett utalással

Mérleget, fogyókúrát segítő könyvet ajándékozni nem túlzottan szerencsés karácsony idején, amikor ráadásul mindenki a plusz kilók miatt aggódik. Ugye te sem akarsz magyarázkodni, hogy nem célzásképpen vetted?

Bagett-tartó táska

Hasonlóan a pizzaszelet-tartó övtáskához, a franciák hosszúra nyújtott, ropogós fehér kenyeréhez, a bagetthez is készült már tartótáska. A kérdés már csak az, hogy minek?

A legviccesebb karácsonyi ajándék

Az eddig felsorolt ajándékokban mindig sikerült valami logikát találni, ezeknek a alsónadrág-kesztyűknek azonban már a létezésére is igen nehéz magyarázatot adni. Arra meg aztán pláne, hogy kinek jutna eszébe meglepni a szeretteit ezzel a csodával.

Orr alakú szappantartó

Erre nem is tudunk mit mondani, egyszerűen zseniális – a maga nemében. De hogy kinek lenne gusztusa ilyet használni a saját fürdőjében, nos, az tegye fel a kezét!

Ciki ajándék a forró italok kedvelőinek

Minden családban és baráti társaságban akad valaki, aki megszálottan rajong a kávézásért vagy a teákért. Ugye neked is azonnal beugrott valaki? Akkor egy igényes bögre/csésze szettel, ami igazi rituálévá varázsolja a reggeli kávézást könnyedén örömet szerezhetsz. Mondjuk nem éppen a képen látható megoldásra gondoltunk, mert ez sokkal inkább a ciki kategória.

A nagy semmi

Mióta hazánkban is lehet kapni semmit, azóta nagy poénnak számít szülinapokon és karácsonykor is. De itt véget is ér a dolog, mert a három másodpercnyi vicc nem éri majd meg az azt követő csalódottságot, ezt garantáljuk.

Ha idén te is kaptál hasonlóan borzalmas karácsonyi ajándékot, oszd meg velünk!