Megvárta, míg az utolsó orosz katona is elhagyja az országot 1991. június 19-én, és pár nappal utána, július 1-jén nyitotta meg a megye első magán-kisállatkórházát. Dr. Botyánszki András több mint 30 évig működtette Békéscsabán rendelőjét, az állatorvos 2021 december 31-én fejezte be tevékenységét. Ahogy mondta, így is ráhúzott egy évet, mert 2020 végére tervezte visszavonulását. „Élet a holnapért” alapítványával anyagilag 15 évig segítette az állatoktól megbetegedett, megsérült gyermekeket.