Februárban volt 90 esztendeje hivatalosan is átadták a gerendási betonutat, legalábbis az akkori jegyző az aznap tartott testületi ülésen jelentette be a tényt:„a betonút építése befejeződött”. Ennek ellenére az már korábban elkészült, a visszaemlékezések szerint már az előző esztendő őszén is volt aki használta.