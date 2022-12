Huszonharmadik alkalommal rendezték meg a Vállalkozók Napja ünnepséget Budapesten. Az eseményen Eppel János, a VOSZ elnöke a szervezet jövőjéről, Varga Mihály pénzügyminiszter pedig a stabilitás, a vállalkozásbarát gazdaságpolitika fontosságáról beszélt.

Eppel János elmondta, a bölcs tanács most az, hogy nehéz körülmények között együtt kell működnünk.

– Kemény évünk lesz, de együtt, közösen, megmozgatva a tartalékainkat képesek leszünk arra, hogy a következő időszakot sikerrel oldjuk meg, ehhez ajánljuk a VOSZ partnerségét – fogalmazott.

Varga Mihály a bizalom szerepét emelte ki. Mint kiemelte, bizalom nélkül nincs üzlet. – Azt kell mondanom, hogy most hatványozottan olyan időket élünk, amikor erre a bizalomra szükség van, a kormány részéről pedig ez fennáll, remélem, a másik oldalról is fennmarad.

A politikus öt olyan tényezőt is felsorolt, amelyek erősítik a stabilitást. Az első a foglalkoztatás: 4,7 millió embernek van munkája, a munkanélküliség a legjobb öt között van az Európai Unióban, most pedig a munkahelyek megtartására kell koncentrálni, ebben a kormányzat együttműködik a VOSZ-szal, a Kamarával, a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ-szal is. A második pont a versenyképes adórendszer, amely Varga Mihály szerint kihívás előtt áll a globális adóminimum terve miatt.

Az eseményen elismerések is gazdára találtak. A megyéből Bődi Péter, az Integrál Építő Zrt. vezérigazgatója érdemelte ki Az év vállalkozója díjat.

– A kormány álláspontja az, hogy lehet, hogy mások bevezetik, mi nem készülünk erre – erősítette meg a miniszter. A stabilitást erősítő harmadik pontként az üzleti környezetet nevezte meg, kiemelve, hogy a befektetők bizalma töretlen Magyarország iránt, amit nemcsak az elmúlt időszak olyan nagyberuházásai mutattak, mint a Debrecen mellé települő kínai akkumulátorgyár, de az is, hogy az állampapír- kibocsátásoknál rendre túljegyzést tapasztalnak.

Negyedikként a politikai stabilitást említette, ötödikként pedig azt, hogy elindult a gazdaságban – a vállalkozások, a lakosság szintjén, de az államháztartásban is – a mérlegalkalmazkodás, ennek jele az, hogy már nem növekszik tovább a hiány.

A VOSZ elnökéhez hasonlóan Varga Mihály is úgy látja, a következő időszakban is egy nehéz nemzetközi környezetben kell a gazdasági szereplőknek jól teljesítenie, de a kormány, ahogy eddig, a jövőben is kész meghozni az ehhez szükséges döntéseket.

– Bízom abban, hogy ebből a válságból is jobban jövünk ki, ehhez kérem a bizalmukat – zárta szavait a pénzügyminiszter.