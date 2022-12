A napokban elhunyt dr. Köhler Mihály, Gyomaendrőd díszpolgára – adta hírül Toldi Balázs polgármester. A városvezető visszaemlékezett, dr. Köhler Mihály Gyomán született. Elemi és polgári iskolai tanulmányait is itt végezte, majd Szarvason tanult. A Mezőgazdasági Középiskola elvégzése után az Agrártudományi Egyetemre jelentkezett, ahol német származása miatt elutasították. A nyári időszakra a gyomai gépállomásra került gyakornoki munkakörbe. A gépi aratási és a cséplési munkákat Gyoma és Endrőd községek területén szervezte és irányította. A nyári munkák befejezése után a nagyrábéi gépállomásra helyezték mezőgazdásznak, ahol tíz községben dolgozó traktorok illetve a mezőgazdasági munkák irányítása volt a feladata. Itt kapcsolódott be a sportéletbe, megalakították a Gépállomás Falusi Sportkörét, melynek elnöki feladatát, illetve a labdarúgó és asztalitenisz szakosztály vezetését is ellátta.

1951-ben felvételt nyert az Agrártudományi Egyetemen Agronómiai Karára, az első évfolyam elvégzése után tanulmányi halasztás kért, melyet egy évre kapott meg. A nagyrábéi gépállomásra ment vissza, ahol igazgató-helyettesi feladatokkal bízták meg. Nagyrábén ismerte meg feleségét Sipter Violát és születtek meg gyermekeik. Az 1956-os események hatására 1957-ben leváltották igazgatóhelyettesi beosztásából és szakmai munkakörét meghagyva dolgozott tovább. Az egyetemi tanulmányait levelező hallgatóként folytatta és 1958-ban megszerezte a mezőgazdasági mérnöki diplomáját. 1961-ben átkerült a Hajdúszoboszlói Köztársaság Mg. TSZ-be főagronómusnak, majd 1967 január 1-el Hajdúszovátra került ugyanebbe a munkakörbe.

Dr. Köhler Mihály Hajdúszovátról a Debreceni Agrártudományi Egyetem Üzemtani Tanszékére került, ahol mérnöki, kutatói és szaktanácsadási területeken dolgozott nyugdíjazásáig. Közben a mezőgazdasági vállalatgazdasági szakmérnök diplomáját is megszerezte az Egyetemen. Nevéhez több mint 200 publikáció, két szabadalom, hét újítás és egy országosan engedélyezett technológia fűződik. Munkásságának szerves része volt a Gyoma környéki szikes talaj feljavításának irányítása, valamint vezetése. Az ő javaslatára hoztak létre továbbá referencia üzemeket, Gyomán a Viharsarok,- Hajdúszoboszlón pedig a Bocskai Halászati Szövetkezetben.

A fentieken túl a Gyomai Református Egyházközség hűséges tagja volt, de erős kötődése volt a helyi evangélikus egyházközséggel is. Javaslatára és támogatásával állítottak emlékművet a gyomai köztemetőben a kommunista diktatúra üldözöttei és áldozatai emlékére. Mindemellett Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával is szoros kapcsolatot tartott fenn.

Toldi Balázs végül úgy fogalmazott, dr. Köhler Mihály neve szinte egyet jelent a magyar mezőgazdasággal. Hosszú, fordulatos pályafutása során egész életét alárendelte a mezőgazdaság ügyének. Gyomaendrőd önkormányzata tevékenységéért idén „Gyomaendrőd Díszpolgára” kitüntetést adományozott neki.