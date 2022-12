Zalai Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke elmondta: a megyei önkormányzat nem csak területfejlesztéssel foglalkozik, és a megyeháza szintén előkészít és megvalósít pályázatokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében lehetőséget kapott a megyei önkormányzat egy olyan projektre, amely a megyei identitás erősítését tűzte ki célul. Olyan ötleteket kerestek, amelyeket a cél szolgálatába lehet állítani. Egy beszélgetés során Ando György, a Munkácsy Mihály Múzeum egykori igazgatója vetette fel a könyv gondolatát, így született meg.

Egy olyan kötetet álmodtak meg, amely Békés megye településeiről és azok értékeiről szól, és olyan információkat közöl, amelyek megalapozzák a megyéhez való kötődést – hiszen csak azt lehet szeretni, amit ismernek is. Fontos volt, hogy megismerhetővé tegyék mindenki számára a saját, valamint a szomszédos településeket. Hangsúlyozta: Békés megye rendkívül sokszínű, hiszen három egykori vármegyéből – Békés mellett Csanádból és Biharból – hozták létre 1950-ben, illetve a nemzetiségek miatt is. A sokszínűséget pedig érdemes megismerni és másokkal is megismertetni.

Hozzátette, a kötet 7,9 millió forintos európai uniós támogatásból születhetett meg. Ezer példányt nyomtak belőle, és egyelőre kereskedelmi forgalomban nem kapható. A tervek szerint minden településre juttatnak majd belőle, és minden járásban tartanak könyvbemutatókat.

Martyin Emília, a múzeum igazgatóhelyettese elmondta: egyszer Ando György volt igazgató és Salamon Edina néprajzos muzeológus társaságában arról beszélgettek, hogy vannak olyan települések, amelyekről sok kiadvány készült, viszont olyanok is, amelyekről alig találni adatokat – pedig mindenhol vannak hagyományok, szokások, legendák. Azt gondolta a három néprajzos, hogy ha a 75 megyei település egy-egy füzetét összefűznék, akkor abból születhetne egy könyv.

Zalai Mihály: egy olyan kötetet álmodtak meg, amely Békés megye településeiről és azok értékeiről szól.

Bár néprajzos kiadványnak indult, rájöttek, hogy a települések sok-sok régészeti és természettudományi értékkel, érdekességgel is rendelkeznek. Ebben kérték dr. Bácsmegi Gábor régész és Váncsa Klára természettudományos muzeológus segítségét. A dr. Jároli József, a megyei levéltár nyugalmazott igazgatóhelyettese által lektorált kötetben emellett helyet kapott minden település történeti háttere is, valamint helyi legendákat ugyancsak ismertettek.

Hangsúlyozta: mivel minden Békés megyei település ugyanolyan fontos, minden település ugyanakkora terjedelmet kapott. A kiadvány a tudományos ismeretterjesztés igényével készült, ugyanakkor szórakoztató módon írták meg. Illusztrációként régi fényképekből, képeslapokból válogattak a múzeumi adattárnak hála és egy magángyűjtő segítségével, viszont szempont volt, hogy a települések mostani képét szintén megmutassák, így friss fotók is készültek.