Happy new year és Boldog új évet – azaz angol és magyar felirattal egyaránt ellátott kalapoktól hemzsegett az egyik békéscsabai stand. Emellett szerepelt a kínálatban többféle paróka, ijesztő és vicces álarc, hajráf és szemüveg; no meg persze trombita és malacos duda, de lehetett találni szerencsepénzt és a hiedelem szerint szerencsét hozó figurákat is. Azaz volt minden, ami hangos, ami színes és villog, amivel felkeltheti az ember magára a figyelmet akár tömegben is.

Az eladók elmondták, hogy leginkább a kalapok, valamint a trombiták és a dudák a kelendőek. A fiatalok főleg maguknak vásárolnak be ilyen kellékekből. Az idősek pedig az olyan apróságokat keresik, mint a szerencsepénz és a figura, hogy megajándékozhassák szeretteiket, unokáikat. A tapasztalatok szerint akadnak olyanok, akik csak pár száz forintot szánnak ezekre, de olyanok is, akik több dolgot választanak a kínálatból és így összességében több ezer forintot hagynak a kasszánál.

A pont Békéscsabán járó és így itt vásárló, de Hajdú-Bihar megyei Andrea két gyermekével, Márkkal és Hannával válogatott az egyik békéscsabai standnál, mint mondták, immár visszatérő vendégek. Kalapot, trombitát, színes papírból készült szerpentint, valamint ördögpatront – amit csak le kell dobni, és akkor durran – választottak közösen a felhozatalból. Elmondták: az egyik faluban rendeznek egy élőzenés, vacsorás összejövetelt, ők is ott szilvesztereznek. A hangulat kedvéért fontos, hogy felszerelkezzenek mindenféle bulikellékkel a nem mindennapi éjszakára.

– Kalap, síp, trombita, valamint szerpentin került a szatyorba – mutatta Lili, aki szüleivel, Andreával és Jánossal szemlézte a kínálatot, majd vásárolt be. A kétegyházi család elmondta: általában barátokkal, szintén kisgyermekes családokkal szilvesztereznek. Mindig beszereznek valamilyen partikelléket ezekre az alkalmakra, ezért most is így döntöttek, annak ellenére, hogy várhatóan most csak otthon és hármasban lesznek, és így búcsúznak az idei évtől és köszöntik a következőt.

A békéscsabai fiatal pár, Márton és Mercédesz egy malacos sípot szemelt ki magának. Elmondták: otthon töltik a szilvesztert, a családi programon nagyjából húszan lesznek. Nagy eszem-iszom, dínom-dánom várható, természetesen zenével – no meg sok-sok sípolással és dudálással.