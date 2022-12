A piaci fenyőárusok körében tett szemlénk során kiderült, sokan szemeznek a magas, széles fenyőkkel, aztán a méregetés után rájönnek, hogy be sem fér, vagy túl nagy helyet foglal el a lakásban. Kiss István békéscsabai őstermelő már „ősidők” óta árusítja a fenyőt, most fiát, Viktort is bevonta.

– A nordmann ugyan drágább a lucnál és az ezüstnél, nálam mégis ezt vásárolták a legtöbben – hangsúlyozta. – Egy luc 5–6 év alatt nő meg 1–1,2 méteresre, az ezüstnek 7–8, a nordmannak 12 év kell mindehhez. A töves, földlabdás fák is népszerűek. Valamennyivel többe kerülnek, akiknek viszont lehetőségük van kiültetésre, inkább ilyenből választanak. Ezeknél azonban általában egymétereseket termeltünk ki, mert az ennél magasabb, idősebb fák a kiültetés után nem fakadnak, maradnak meg.

A tavalyihoz képest 20–30 százalékkal emelkedtek az áraik, mert a költségek iszonyatosan megnőttek. Igaz ez magára termelésre, a műtrágya- és növényvédő szerek drágulására, a szállításra, a bérmunkára egyaránt. Az őstermelő kiemelte, sokan autóval érkeznek, és a csomagtartóba is befér a fa, könnyebben kezelhető, ha behálózzák. Kitért arra, érdemes a vágott lucfenyőt otthon lehetőleg hűvös, szellőztethető helyen vízbe állítani, és tanácsos a vízbe egy kávéskanálnyi sót tenni, hogy megkösse a leveleket, amik így később kezdenek hullani. Ha tehetjük, csak karácsonykor vigyük be a fát a lakásba.

Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke elmondta, egyre többen a természetvédelemre hivatkozva nem vásárolnak örökzöldet, illetve műfenyőt vesznek. A műanyaggal szemben a fenyő élő növény, szerves anyag. Kivágva is hasznot hoz, hiszen hetekig kellemes illatot, meghitt hangulatot biztosít az otthonokban. Ha elégetik, meleget ad vagy komposztálva humuszt képez.