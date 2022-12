Hajduk Zoltán, a Gyulahús üzemvezetője, egy személyben a delegáció vezetője kérdésünkre elmondta, Gyula és Gyergyószentmiklós 2013 óta gasztronómiai testvérvárosként szerepelnek. A szóbeli megállapodás értelmében Hajduk Zoltán azóta valamennyi gyergyói Szent Miklós-napon részt vesz, hol zsűrizik, hol főz, hol gyulai termékeket mutat be.

A gyulai küldöttség ezúttal is a Gyulahús számos termékét vitte magával, a program alatt ahol csak lehetett, bemutatták az ínyencségeket, a helyiek megkóstolhatták azokat.

Az egyik helyi pizzéria emellett felvállalta, hogy a főzőverseny napján disznótoros pizzát készít, amire dinsztelt káposzta került gyulai kolbásszal megterítve, sajttal leöntve. A finom különlegességet csak akkor, azon a napon lehetett kapni. A Gyulahús marketingesei jóvoltából különféle játékokat is játszhattak az érdeklődők, ezek közül a Malac-póker volt a legnépszerűbb, amelyen értékes nyeremények találtak gazdára főleg a gyerekek körében, de felnőttek is bekapcsolódtak szép számmal a kihívásba. A játék bevétele jótékonysági célokat is szolgált, a helyi gyermekotthont segítették a befolyt összegből.

A gyulai kolbászt nem csak nézni, kóstolni is lehetett.

Az említett főzőversenyen harmincnyolc csapat főzött, a megmérettetés fővédnöke Ambrus György, gyulai Venesz-díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakács volt, aki az éppen tartó luxemburgi gasztrovilágbajnokságról be is jelentkezett. Hajduk Zoltán pedig zsűritagként segítette a főzőversenyt. Az első három helyen végzett csapatok mindhárom kategóriában, a levesesek, a káposztás és a húsos ételek kategóriájában egyaránt egy-egy kiló gyulai kolbászt is kaptak.

Gyula és Gyergyószentmiklós 2013 óta gasztronómiai testvérvárosként szerepelnek.

A Gyulahús delegációját Hajduk Zoltán mellett Gila Éva, Kiss László és Csabai Éva alkották. A gyergyóiak nagyon jól fogadták a cég részvételét, rengeteg kedvező visszajelzést kaptak a fürdővárosiak arról, hogy ott voltak az erdélyi programon.