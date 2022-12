Az öregdiákok osztályfőnöke dr. Horváth Sándorné volt, aki vöröskeresztes tanárelnökként dolgozott, emellett úszást is oktatott valamint testnevelést a helyi kultúrházban. Mint elárulta, ő iskolázta be a volt osztályát, hiszen akkoriban még kötelező volt a családlátogatás. A családokkal való találkozás után minden gyermekről kellett egy egy oldalas jellemzést írnia, és elküldenie az iskolának. A beiskolázás jól sikerült, van olyan a volt diákjai között, aki gyengébb tanuló volt, végül pedig tizennégy szakmát szerzett ötvennégy éves koráig. Sokan szereztek diplomát is. Míg néhányukat külföldre sodorta az élet, többen a megyében helyezkedtek el. A volt pedagógus elmondta, örömére szolgál, hogy mindegyik volt tanítványának van biztos állása, boldog családi élete, és nagyon jól boldogultak az életben. A jó hangulatú találkozónak a Mezőmegyeri Vadászház adott otthont és a 28 fős társaságból 23-an vettek részt rajta, többen külföldről repültek haza a jeles alkalomra.

Akkor és most