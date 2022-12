Az ostorok csattogtatása mellett korabeli tűzfegyvereket is elsütöttek a Kondorosi Csárda melletti téren a bandérium tagjai, hogy ezzel is elűzzék a gonosz, ártó szellemeket. A zajjal az óév rossz dolgait, bánatát is elkergették, hátrahagyták, és bíznak abban, hogy ezzel utat nyitottak a boldogabb, szerencsésebb újév előtt.