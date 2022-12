A Honvéd Kadét Program 2017-ben jött létre, felváltva, kiegészítve és jelentősen újra értelmezve a honvédelmi tárca korábbi pályaorientációs programját. A program a Honvédelmi Minisztérium által támogatott, megvalósított emelt szintű honvédelmi nevelési tevékenység, amely tanórai és szabadidős elemeket egyaránt tartalmaz. Békés megyében tizedik intézményként csatlakozott a Székács iskola és vezetői írták alá a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred képviselőivel, mint az együttműködésre kijelölt katonai alakulattal a hivatalos dokumentumokat.

Nagy Róbert intézményvezető terveikről elmondta, oktatási intézményük deklarált céljai között szerepel a nemzeti öntudatra nevelés, a hazafias nevelés, a hon védelmére nevelés.

– Célunk olyan állampolgárok nevelése, akiknek kiemelten fontos a haza, akik felelősséget éreznek, tenni is hajlandók érte. Szeretnénk diákjainkat három apró lépésre megtanítani: rend, figyelem, készség. A honvédelmi alapismeretek tantárgy komoly lehetőség a tanulóinknak. Lehetőség arra, hogy egyre tudatosabbá váljanak a hazaszeretet terén, figyelmesebbek legyenek a körülöttük zajló eseményekre.

Az együttműködési megállapodást Vantal Zsolt, Örödög Endre, Nagy Róbert írta alá

– Egyre nagyobb legyen a rend a fejetekben, a szívetekben, a lelketekben – szólította meg a jelenlévő fiatalokat is az intézményvezető. – Közösségünk hálás, hogy a programmal, az együttműködéssel értéket teremthetünk, közösségget formálhatunk, a hazaszeretet, a hon védelmének a jelentőségét erősíthetjük.

Vantal Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka köszöntötte a fiatalokat, a vendégeket és arról beszélt, milyen jelentősége van a programnak a honvédség számára.

– Országosan ez már a 125. Az önök intézménye pedig idén a 26. csatlakozó. 2004-ben, amikor felfüggesztették a sorkatonai szolgálatot, a magyar fiatalság eltávolodott a katonai élettől. Ez a program arra is hivatott, hogy a középiskolásokat közelebb hozzuk a Magyar Honvédség társadalomban betöltött szerepéhez. Nemzetét, hazáját szerető, hazafias gondokodású, hazájukért tenni akaró fiatalokat neveljünk – ez mindannyiunk érdeke. A katonai jellegű programok reális képet és irányt mutatnak a diákoknak arra, hogyan lehet hazájukért tenni – hangsúlyozta és azt is kiemelte az ezredes, hogy az így megszerzett tudás, készség nem csak a katonai pályán, de a civil életben is hasznos.