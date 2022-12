Mivel a túzokok fő téli táplálékául a repce szolgál, így legnagyobb eséllyel éppen a repcetáblákon pillanthatjuk meg őket. Éjszakázni a nagyobb pusztaterületekre járnak. Idén az őszi esőknek köszönhetően optimálisak voltak a repcék kelési és növekedési feltételei. Így minden klasszikus telelési régióban jó minőségű, megfelelő magasságú és sűrűségű repce várja a túzokokat.

A Csanádi pusztákon az állomány az idei szaporulattal együtt 26 példányra növekedett. December első napján a Montág-pusztán tartózkodtak és már csapatba álltak, külön a kakasok és külön a tojók a fiatal madarakkal. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság lucernaföldjein és a környező repceföldeken táplálkoztak.

A Kis-Sárréten élő túzokállomány a korábbi évekhez hasonlóan most is a határ túloldalán, Nagyszalonta térségében tartózkodik már, ott tölti a telet, s majd tavasszal térnek vissza. Az ottani gazdag lucerna és repceföldeken táplálkoznak. Köztük van az a fiatal példány is, amely az idén kapott műholdas jeladót.