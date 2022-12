Mint megírtuk, csodával határos módon Tömösközi Kata komolyabb sérülés nélkül túlélte az esetet. Történetével a Közút arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az ünnepek alatt várhatóan megnövekedett forgalomban is mindenki fokozottan figyeljen az utakon, hiszen Kata esetéből is látszik, hogy mindössze pár másodperc is elég, hogy megtörténjen a baj.

Elképesztő higgadtsággal és összeszedettséggel nyilatkozik a baleset előzményeiről, az ütközés pillanatában tapasztaltakról és az eset feldolgozásáról a két kamion közé szorult személyautó sofőrje, Kata a Magyar Közút legújabb videójában. A videó egy rövid animáción keresztül azt is bemutatja, hogyan történhetett az eset, hiszen az elöl haladó kamion egy vele szemben meggondolatlan előzést végrehajtó autó miatt kényszerült megállni, hogy elkerülje az ütközést. Kata azért vállalta az interjút, hogy a történetén keresztül felhívhassa az autósok figyelmét arra, hogy vezessenek óvatosabban, biztonságosabban.