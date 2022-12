Dr. Varga Lajos polgármester hozzátette, az udvar is kiváló adottságokkal rendelkezik, azt is felszerelik biztonságos játékokkal. Azt is elmondta, 3 dolgozónak adnak munkát a nyolc fős, 3 éven aluli kisgyermekek elhelyezésére kialakítandó bölcsődében.

A községben 1992-ig egyébként működött bölcsőde, most is van erre igény. Ezért is pályázott az önkormányzat még 2019-ben. Az akkor megítélt forrás napjainkban kevésnek bizonyul, a kormányzati segítség jól hasznosul – mutatott körbe a leendő épület körül a polgármester. A modern kor felszerelései közül kiemelte: az udvaron még csecsemőtusolót is építhetnek.

– Bölcsőde, óvoda, iskola szolgálja ki a családokat. Az anyukáknak a mini bölcsőde esélyt, lehetőséget ad arra, hogy a munka világába mielőbb visszatérhessenek – tette hozzá a település vezetője.