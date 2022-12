Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó elmondta, számára mondhatni új tapasztalat, hogy karácsony környékén van szabadideje.

– A visszavonulásom óta van igazi ünneplés, előtte még december 24-én is komoly edzések voltak, 25-e maradt meg, aztán újra az edzések körül forgott az életem. A tavalyi volt az első karácsony, amikor előtte is át tudtam szellemülni, meg tudtam nyugodni. Most persze a munka pörgött fel, sűrűek az ünnep előtti utolsó napok, de a legszebb ajándék számomra az, hogy a fa körül nyugalomban, békében, családi körben lehetek – mondta el Baji Balázs, aki hazajött Békéscsabára, a szülői házba karácsonyozni.

– Az ünnepi asztalunkra kerül halászlé, rántott hal, sült kolbász, hurka, ahogy azt Csabán illik. Jókat beszélgetünk, kártyázunk, örülünk egymásnak – tette hozzá.

Dr. Szombati Andrea rendőrségi sajtóreferens elmondta, a kollégáival elosztják egymás között az ünnepi készenlétet. Idén szilveszter és újév napja jut rá.

– Szenteste a szüleimnél hagyományos menü készül. A halászlé édesapám specialitása, a töltött káposztát ketten készítik édesanyámmal – árulta el, hozzátéve, előfordult, hogy az unokák egy utazás alkalmával egy szálloda éttermében a kelleténél kicsit hangosabban jegyezték meg, hogy a tata töltött káposztája sokkal finomabb. Dr. Szombati Andrea elmondta, a bejglisütéssel minden évben próbálkozik, kitartóan küzd a repedések ellen. Viccesen hozzáfűzte, mire nagymama lesz, biztosan sikerül nemcsak finomra, hanem szépre is.

Szombati Andreáék ma is nevetnek azon, hogy ,,Dől a fa!”

– Az ajándék mi magunk vagyunk egymásnak, a gyermekeknek készülünk meglepetésekkel. Nővéreméknek két nagyfia, öcséméknek egy másfél éves tündéri kislányuk van, az én Peti fiammal együtt tehát négy unoka várta, hogy megszólaljon a csengő és megnézhessék, hogy a feldíszített fával együtt mit hozott a Jézuska. Az este kedves családi történetek felelevenítésével telik. Sokat nevetünk még ma is azon, amikor évekkel ezelőtt a fiúk karácsony előtt pár nappal néztek egy rajzfilmet, amiben az egyik szereplő azt kiabálta: dől a fa! Szentestén a konyhában a nagyszülőkkel éppen a vacsorát tálaltuk, amikor a fiúk kiabálták: dől a fa! Édesapám nagy nyugalommal mondta, hogy csak játszanak a gyerekek. Végül kiderült, nem a rajzfilm történetét játszották el, a karácsonyfa valóban nem állt stabilan, kicsit megdőlt. Baja senkinek nem esett, miután komolyan vettük a gyerekek jelzését, tata hamar orvosolta a problémát – elevenítette fel egy korábbi karácsony emlékezetes pillanatait a rendőrég sajtóreferense.

– Ha tehetném, a lehető legtöbb napig hagynám fent a díszeket a lakásban és a fenyőfán, annyira szeretem az ünnep különleges hangulatát. December 24-én reggel édesanyám és édesapám nekiáll a főzésnek, általában erre ébredek 6 óra 30 perckor. Hagyományos gombás töltött hús, töltött káposzta készül. Utóbbit egész évben meg tudnám enni. Van, amikor csirke, sült pulyka kerül az asztalra különféle szószokkal. A bejgli sem maradhat ki, akkor az igazi, ha meg van repedve – részletezte Molnár Sándor. A Sztárban Sztár leszek békéscsabai résztvevője hozzátette, családjában az a szokás, hogy kalapba teszik egymás nevét és egy szerettüket ajándékozzák csak meg, akit kihúztak.

– Kétféle karácsony van nálunk: vagy mindenki összeül a szátéves nagypapánkkal együtt egy asztalhoz, vagy szétszéledünk és csak az ünnep másnapján, vagy utána jövünk össze. A nővérem Németországban, az öcsém Szegeden él, én pedig Debrecen és Békéscsaba között ingázok. Az idősebb testvérem idén nem tud velünk lenni, majd videóhívásban csatlakozik hozzánk, együtt bontjuk ki az ajándékokat. A barátaimmal és a keresztgyerekeimmel is találkozok, jókat beszélgetünk, koccintunk. A párom épp új munkahelyen kezd, még nem tudjuk, lesz-e lehetőségünk együtt közösen karácsonyozni – tette hozzá.