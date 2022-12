Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, már korábban is jelezték, hogy amint lebonyolítják a közbeszerzési eljárást a jövő évi áram- és gázbeszerzésre vonatkozóan, átfogó előterjesztést nyújtanak be a képviselő-testületnek. Ebben ismertetik a várható költségeket és takarékossági intézkedéseket, amelyeket az önkormányzati intézmények és társaságok már bevezettek, illetve bevezetnek majd a jövőben. Az önkormányzat ebben az évben a gázért 13,17 forintot fizetett MJ-ként, a villanyért pedig 106,17 forintot kWh-ként, a közvilágítás esetében pedig 92,05 forintot ugyanilyen mennyiségért. Ez utóbbiak nettó összegek, más költségeket nem tartalmaznak. Jövőre a gáz köbméterét 554 forintért szerzik be, az áramért pedig nettó 138 forintot majd kell fizetni.

Az előterjesztésben szereplő táblázatokból kiolvasható, hogy a város áramköltségei 2021-ről 2023-ra mintegy kétszeresére, közel 320 millió forintról 625,7 millió forintra nőnek, a gázköltségek pedig ugyanezen időszak alatt három és félszeresére, 62,6 millió forintról 225,4 millió forintra emelkednek. Az energiaköltségek, az áram és a gáz költségei a 2021-es 382 millió forintról mintegy 851 millió forintra nőnek, de az idei, 2022-es esztendőhöz képest is jelentős az emelkedés.