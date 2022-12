Az Eleki Román Általános Iskola átadóünnepségén Szelezsán Péter igazgató köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Elmondta, a tornaterem felújítása és az udvar kibővítése egy rendkívül fontos történése iskolájuknak. Bízik abban, hogy a fejlesztések sora nem áll meg intézményükben, hiszen szükségük van még néhány újításra, már csak a megnövekedett gyermeklétszám miatt is.

Soltész Miklós köszöntőjében elhangzott, épp 800 évvel ezelőtt született Magyarország első törvénykönyve, az Aranybulla, amely máig nagy jelentőséggel bír.

Azért említette, mert Elek első írásos emléke 1232-ből származik, tehát immár az is közel 800 éves. Áttekintve az elmúlt 800 év történetét, mindig voltak olyan időszakok, melyek nehezek voltak, de olyanok is, amikor például Elek és környéke felfelé ívelt és erősödött. Ha pedig mindezt a helyi román iskolára levetítjük, úgy megdöbbentő számokat tapasztalhatunk, hiszen 10 éve még csupán alig 30 gyermek járt az intézménybe, mára azonban ennek több mint háromszorosa.

Tehát ahogy a település az évszázadok alatt többször is helyre tudott állni, valamint megerősödni hitében és nemzetiségeiben, ugyanúgy az iskola is azt mutatja, hogy összefogással meg tud maradni, ráadásul fejlődőképes. Ugyanez mondható el Elek más pontjairól is, hiszen nemrég bölcsőde épült, ezentúl letették az új óvoda alapkövét is.

A gyerekek most már modern körülmények között készülhettek a testnevelés órákra.

Kozma György, az Országos Román Önkormányzat elnöke visszaemlékezett, egy éve ugyanígy gyűltek össze az eleki román iskolában, akkor szintén fejlesztésnek örültek, például az intézmény új aulájának. Mérföldkő volt ez számukra, hiszen komoly erőfeszítések árán indulhatott fejlődésnek az iskola. Hozzátette, az átadó helyszínéül szolgáló épületrészt 2020-ban vásárolták meg, amelyben két osztálytermet alakítottak ki a gyermeklétszám nagymértékű növekedése miatt. Nem voltak azonban öltözők sem, ahol a gyerekek modern körülmények között készülhettek a testnevelés órákra. Ezeket 105 millió forintos kormányzati támogatásból valósították meg.

Idén pedig további, 50 millió forintos támogatásból újult meg kívül-belül a tornaterem. Utóbbi új padlózatot kapott, fűtési rendszerét átalakították, felújították vizesedő falait, valamint a tetőszerkezetét is teljesen megújították.

Bővítették továbbá az udvar méretét, amit Szelezsán György polgármesternek köszönhetnek, hiszen az ő közreműködésében kapták meg ingyenes használatra az iskola szomszédságában lévő önkormányzati tulajdonú telekrészt. A két telek összenyitásához pedig lebontották az elhatároló épületrészt, és kialakítottak egy elkerített grund focipályát.

Szelezsán György elmondta, aki oktatási vagy nevelési intézményt épít, fejleszt, vagy bővít, az a jövőbe fektet, a jövőt építi. Eleken pedig ezt teszik, ráadásul sikeresen. Az utóbbi három évben ugyanis 7-ről 35 főre emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma a településen, amihez új intézményt is építettek.

Folyamatban van továbbá egy 150 férőhelyes, két telephelyen megvalósuló új óvoda kialakítása, illetve a jövőbe fektetnek akkor is, amikor például egy új játszóteret, utat vagy kerékpárutat adnak át, illetve háziorvosi-, védőnői szolgálatot, sportcsarnokot, vagy szociális intézményt fejlesztenek, esetleg kormányablakot nyitnak. Ezeket mind megtették az elmúlt három évben. A fejlesztéseket pedig azért tartják fontosnak, mert nagyban segíti az elekiek boldogulását, ha a felsoroltak mindegyike helyben elérhető, ráadásul a lehető legjobb minőségben.

A polgármester hangsúlyozta, mivel az utóbbi tíz évben ugrásszerűen megnőtt a romén iskola gyermeklétszáma, így az is megújulást igényelt, amit szívesen segítettek.

Kreszta Traján, az Országgyűlés román nemzetiségi szószólója megerősítette, rögös úton jutottak el az eleki román iskola felújításáig. Hiszen épülete rossz állapotban volt, ráadásul idővel kicsinek is bizonyult. Mára pedig több ponton megújult, és bővült is, aminek örülnek, ahogy a gyermeklétszám növekedésére is rendkívül büszkék. Az átadón a tanulók egy-egy magyar és román verset adtak elő, majd a megújult tornateremben néhány gyakorlatot is bemutattak.